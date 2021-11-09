Каррера назвал клуб, в который стоит перейти Миранчуку из «Аталанты»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал футбольный клуб, в который стоит перейти Алексею Миранчуку из «Аталанты». Он считает, что лучшим вариантом для российского полузащитника может стать итальянский клуб «Сассуоло». Его слова приводит «Чемпионат».

Каррера считает, что любому футболисту необходима постоянная практика. По мнению бывшего тренера «Спартака», Миранчуку не удалось влиться в игровую систему тренера Джан Пьеро Гасперини.

Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло», — сказал Каррера.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что хавбек итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук покинет команду из Бергамо в зимнее трансферное окно. Игрок может продолжить карьеру в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдории».