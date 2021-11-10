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Карпин потерял ещё одного футболиста основы перед матчами отбора к ЧМ-2022

10:46, 10 ноября 2021
Карпин потерял ещё одного футболиста основы перед матчами отбора к ЧМ-2022 Валерий Карпин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах отбора к ЧМ-2022. Футболист получил травму голени. Эта информация появилась на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока, — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Известно, что сейчас футболист направлен в расположение «Локомотива» для дальнейшего лечения.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с командой Кипра, а 14 ноября — в Сплите с Хорватией.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в команде. Он назвал процент привитых на данный момент футболистов.

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