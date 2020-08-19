Главный тренер «Ростова» Карпин объяснил поражение в матче с «Динамо»

https://static.news.ru/photo/b9b9321c-e24c-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение московскому «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2.

«Динамо» на своём поле обыграло «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 2:0. Первый гол забил на 42-й минуте с пенальти 26-летний немецкий футболист Максимилиан Филипп. Через три минуты отличился нападающий Николай Комличенко.

До пенальти в наши ворота первые сорок минут некому предъявить претензии, мы полностью контролировали игру, а потом пропустили совсем ненужный пенальти. После него пропустили ещё и со стандарта. Вторую игру пропускаем и там, и там. «Динамо» село очень низко, особенно во втором тайме, поэтому неправильно вскрывали оборону и не смогли забить, — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также отметил, что «Ростов» сам загнал «Динамо» глубоко в оборону. По его мнению, хозяева не готовились к этому специально.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ахмат» на своём поле обыграл «Ротор», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», во встрече «Локомотива» и «Урала» также не был выявлен победитель.