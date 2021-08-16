Карпин назвал секрет решения проблем российского футбола

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что главная проблема российского футбола заключается в работе тренеров в детско-юношеских школах. У них слишком маленькие зарплаты, считает Карпин, поэтому постоянно приходится искать заработок на стороне. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Реформы, которые предлагает сейчас РФС, считаю их абсолютно правильными. Я и за отмену лимита тоже, но это только верхушка айсберга. Самое главное — нам нужны учителя, — сказал Карпин.

Он уверен, что проблема за один день, месяц и даже год не решается. Тренер считает, что даже в самой современной футбольной школе дети сами по себе ничему не научатся. А у тренеров нет времени, чтобы заниматься с каждым, потому что они пытаются заработать на жизнь на стороне.

Валерий Карпин призвал обеспечить детских тренеров хорошей зарплатой, чтобы они сосредоточились на обучении.

23 июля Карпин стал главным тренером сборной России по футболу. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, покинувшего команду в начале месяца после разгромного вылета россиян с Евро-2020. Ранее он назвал причины невызова нападающих «Спартака» Александра Соболева и «Зенита» Артёма Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира — 2022.