Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы.

По его словам, инцидент представлял из себя небольшой конфликт, передаёт РИА Новости. Был небольшой конфликт, который закончился такой же небольшой потасовкой. Всё было ровно, — подчеркнул он. До этого в...