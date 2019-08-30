https://static.news.ru/photo/d68f3f12-cb3c-11e9-9d1f-fa163e074e61_660.jpgФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Руслан Камболов заявил, что матчи Лиги Европы должны получиться напряженными, а главной задачей команды является выход из группы.
Нам попалась ровная группа, все соперники по-своему интересны. Главное — выйти в плей-офф. Насколько будет сложно? Играть со всеми будет интересно, матчи должны получиться напряженными, — приводит слова игрока Sport24.
«Краснодар» сыграет в группе С швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором», сообщал News.ru.