Выстояли: как российские фанаты вместе со сборной переиграли финнов на Евро

Венгрия и Португалия провели матч чемпионата Европы на будапештском стадионе им. Ференца Пушкаша. От других игр турнира эта отличалась тем, что за поединком наблюдал полный стадион. Таким образом, матч сборных стал первым более чем за год, на котором был аншлаг.

Игра в итоге закончилась исторической победой Португалии (3:0), благодаря которой Криштиану Роналду, оформивший дубль, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (11 мячей).