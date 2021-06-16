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Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Футбол

Выстояли: как российские фанаты вместе со сборной переиграли финнов на Евро

20:48, 16 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне во время просмотра матча Финляндия — Россия в рамках чемпионата Европы по футболу — 2020 показали всю гамму эмоций, присущих таким мероприятиям. Они собрались на площади Южного спортивного центра в «Лужниках». Сам матч проходил в Санкт-Петербурге. Игра оказалась достаточно тяжёлой для России, но национальная сборная выдержала. Болельщики тоже выстояли вместе с футболистами.

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией

Сергей Булкин/NEWS.ru

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