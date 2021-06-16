Выстояли: как российские фанаты вместе со сборной переиграли финнов на Евро

Болельщики в фан-зоне во время просмотра матча Финляндия — Россия в рамках чемпионата Европы по футболу — 2020 показали всю гамму эмоций, присущих таким мероприятиям. Они собрались на площади Южного спортивного центра в «Лужниках». Сам матч проходил в Санкт-Петербурге. Игра оказалась достаточно тяжёлой для России, но национальная сборная выдержала. Болельщики тоже выстояли вместе с футболистами.
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики в фан-зоне в «Лужниках» во время футбольного матча Евро-2020 между Россией и Финляндией
Сергей Булкин/NEWS.ru