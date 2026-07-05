Сборную Германии по футболу возглавит новый тренер

У сборной Германии по футболу появился новый главный тренер — им стал Юрген Клопп, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х. В настоящее время обсуждаются детали контракта между Клоппом и Немецким футбольным союзом (DFB). 59-летний специалист будет руководить командой на предстоящих турнирах, включая Евро-2028 и чемпионат мира 2030 года.

С 2025 года Клопп работал директором по международным связям компании «Ред Булл». На протяжении девяти лет он возглавлял «Ливерпуль», где добился значительных успехов, включая победы клуба в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке Англии, а также дважды завоевывал Кубок английской лиги.

До этого сборная Бельгии обыграла команду Сенегала со счетом 3:2 после решающего гола с пенальти в дополнительное время. Большую часть матча африканцы играли лучше соперника. В первом тайме счет открыл Хабиб Диарра (24-я минута), в начале второй половины встречи (51-я минута) Исмаила Сарр удвоил преимущество африканцев.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв команду Хорватии со счетом 2:1. Встреча прошла в Торонто. Счет в матче на 53-й минуте открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич. Португальцы сумели отыграться благодаря голу Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 68-й минуте.