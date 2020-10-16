Как это было: 30 лет с последней победы «молодёжки» СССР на ЧЕ-1990

Советский футбол всегда вспоминается с улыбкой на лице — система подготовки работала без перебоев, благодаря чему спорт только рос. В частности, молодёжный. Талантливых молодых игроков в Советском Союзе было более чем достаточно, что не требует доказательств как минимум потому, что на уровне U23 (до 23 лет) наша страна трижды подряд на дебютных чемпионатах Европы попадала в призёры (второе место в 1972-м, третье — в 1974-м, первое — в 1976-м). А позже, уже на уровне U21, на протяжении 14 лет — с 1978-го по 1992-й — дважды побеждала: в 1980-м и 1990-м. Ровно тридцать лет назад, 17 октября 1990 года, молодёжная сборная СССР в последний раз стала победительницей на чемпионате Европы, который проходил не в одной стране или в двух государствах, как для нас сейчас привычно, а на территории стран, участвовавших в турнире. NEWS.ru с помощью участников событий рассказывает, как национальная команда прошла путь к финалу.

Регламент Евро-1990

В те времена молодёжный чемпионат Европы был совсем другим и длился не месяц, а несколько лет: в 1988-м и 1989-м проходили отборочные игры, а с весны по осень следующего года любители футбола наслаждались решающими играми финального этапа, в которых составы команд могли меняться.

Главное правило — участвовать могли игроки в возрасте не более 21 года, но при этом каждая команда позволяла себе заявлять двух футболистов старшего поколения. СССР использовала разных игроков, но Андрея Баля 1958 года рождения (киевское «Динамо») и Бориса Позднякова 1962 года рождения (московский «Спартак») чаще остальных.

Если вспоминать других, то это были Михаил Ерёмин, Александр Мостовой, Сергей Шматоваленко, Андрей Пятницкий, Евгений Смертин, Игорь Шалимов, Игорь Колыванов, Олег Саленко, Олег Лужный, Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Равиль Сабитов, Николай Писарев, Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Андрей Чернышов.

Из этого звёздного состава тогда особенно выделялся Игорь Шалимов, который сыграл 11 матчей и забил три гола. Возможно, с ним тогда мог посоревноваться Сергей Юран из киевского «Динамо», но в те времена клубы могли позволить себе оставить игрока внутри команды, учитывая, что чемпионат Европы проходил в самый разгар внутреннего сезона. Этим «Динамо» и пользовалось. Только всё равно на старте чемпионата Европы Юран получил травму и смог присоединиться к национальной команде лишь перед финальной встречей. А вот тот самый Баль, которого главный тренер Владимир Радионов любил использовать в основе, перед решающими матчами и вовсе выпал из строя, сменив «Динамо» на «Маккаби» (Тель-Авив).

У меня тогда на старте чемпионата случился серьёзный перелом [ноги], после которого пришлось восстанавливаться около семи-восьми месяцев. Даже когда в Киеве были игры, Радионов заходил в раздевалку, с удовольствием общался, говорил: «Ждём тебя с нетерпением, быстрее восстанавливайся». Можно сказать, что по спортивной части я был вне игры сборной (смеётся). Я очень хотел сыграть хотя бы в финале, потому что желание было невероятное, прикладывал все усилия для скорейшего восстановления, работал через боль, терпел, форсировал события, но успел на заключительный матч, — вспоминает Юран в разговоре с NEWS.ru.

Сергей Юран fckhimki.com

Валидольная дорога до финала

Групповой этап на Евро сложился для болельщиков сборной Союза довольно нервозно. Команде СССР досталась группа с соперниками из ГДР, Австрии и Турции. В финальный этап выходил лишь победитель квартета. Команда Радионова не самую простую задачу (до 1990-го три раза подряд СССР не проходил квалификацию) решила относительно легко: из шести матчей были выиграны четыре (два раза у Турции, по разу у Австрии и ГДР), один сведён вничью. Итого — девять очков и разница мячей 12:5. Германия тогда по показателям отстала на два балла.

А вот игры четвертьфинальной стадии (1/8 финала тогда не было) получились крайне напряжёнными. Пробившиеся Италия, Испания, Югославия, Болгария, СССР, ФРГ, Чехословакия и Швеция не собирались так просто уступать своё место. Каждый был готов оставить на поле последние силы.

Если за соперниками следить не очень-то хотелось, то за Советским Союзом не наблюдать было просто невозможно, особенно после первой ничейной игры (1:1) 14 марта против ФРГ, которую тренировал Берти Фогтс. А результат такой сложился вовсе не из-за стабильной и уверенной игры немцев. В самом начале встречи Баль зарядил в свои же ворота. Сборная СССР не могла отыграться ровно до 66-й минуты, когда Шалимов вернул команде и болельщикам надежду.

Спустя две недели в ответной игре в Аугсбурге СССР выгрыз победу в дополнительное время. На поле тогда в составе вышли Дмитрий Харин, Олег Лужный, Андрей Сидельников, Сергей Шматоваленко, Андрей Баль (капитан), Александр Мостовой, Дмитрий Чугунов (Сергей Заец, который сменил Чугунова на 100-й минуте), Андрей Чернышов, Андрей Кобелев, Игорь Шалимов, Сергей Кирьяков.

ФРГ и во второй встрече открыла счёт, правда, ближе к концу первого тайма — на 37-й минуте. Как и в первом матче, отыгрался Советский Союз во втором тайме, на этот раз на 67-й минуте великолепным ударом ворота соперника поразил Чугунов. Поставить точку удалось только на 115-й, когда проявил себя Сидельников — 1:2.

В полуфинале советская команда 25 апреля приехала к шведам и допустила такую же, как против немцев, ошибку — позволила сопернику открыть счёт (но уже ближе к концу игры, на 70-й минуте) после удаления Мостового. А через две минуты Шалимов точно пробил одиннадцатиметровый — 1:1. А уже 9 мая, в День Победы, СССР одолел Швецию 2:0 благодаря точным ударам Колыванова и Карьякова.

Экс-защитник Андрей Чернышов признался, что полуфинальные матчи были не такими сложными, как встречи 1/4 финала.

Я присоединился [к сборной], когда уже отборочные игры шли. У нас была такая сильная команда, что мы не смотрели на тех соперников, с которыми встречались, хотя и в группе были серьёзные команды. Потом, конечно, начались самые сложные игры, особенно четвертьфинальный матч с ГДР, но не было и тени сомнения, что что-то может пойти не так, потому что была такая вера в силы, что катком проезжали по всем, особенно в той игре со Швецией, которая была в полуфинале. Но самые сложные матчи — это две игры с немцами. Будем говорить откровенно: они выглядели получше нас, особенно в первой игре, — поделился Чернышов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Дальше было только два матча против Югославии в финале турнира.

Финал так финал

Стоит отметить, что Югославия являлась безоговорочным фаворитом Евро. Лучше их не играла ни одна команда. Именно этот молодёжный коллектив стал чемпионом мира в 1987 году, и со многими футболистами того состава команда добралась до европейского турнира. Среди них были: Давор Шукер, Предраг Миятович, Синиша Михайлович, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Ален Бокшич. Правда, в первом матче против советского коллектива не участвовал Просинечки, а во втором — Шукер. Но и без них команда была на высшем уровне.

У команды Радионова просто не было шансов? Как бы не так. Обе игры, причём прошедшие на довольно спокойном уровне, завершились победой (4:2 и 3:1). Это были великолепные встречи с бесконечным множеством красивых моментов, голами в девятку и невероятной поддержкой 18 тысяч болельщиков (в Симферополе, и это по тем временам очень большая цифра).

Мы взяли те медали за счёт характера советского и футбольного воспитания — на первом плане стоял престиж страны, о финансах мы тогда даже не думали, мы были просто голодны до побед. Да и нужно отметить, что многие футболисты из той сборной перешли в ведущие европейские чемпионаты. Наверное, это была такая эпоха. Плюс мы плавно через год перешли в первую сборную, чего не происходит сейчас. Эмоции зашкаливали, конечно. Сами понимаете, возраст такой — нам всем было лет по 19-20, и обыграть команду Югославии в двух матчах, причём не просто обыграть, а уверенно, особенно второй матч дома... — отмечает Юран.

По его словам, радость переполняла, особенно когда потом узнавали, что игроки соперников уезжали в такие гранды, как «Реал» и «Барселона».

Все были убеждены, что дальше — больше. Но увы, большие победы прошли мимо того золотого поколения. Кто-то из футболистов после распада СССР остался на территории Российской Федерации, а успехи сборной СССР уже вошли в историю.

После того как Советский Союз развалился, конечно, было многое потеряно. В первую очередь в системе подготовки детско-юношеских возрастов, и только-только сейчас у нас начинает образовываться система в России — появляются школы, академии, но я считаю, что ещё всё-таки они работают не на том уровне, на каком работали школы и интернаты в те годы, — заключил Чернышов.

С тех пор молодёжная сборная, уже России, попала на Евро только в 1994 году, где дошла до четвертьфинала, и на этой же стадии остановилась в 1998-м. Очередное попадание на турнир произошло в 2013-м, правда, заняли последнее место в группе.

В следующем году мы увидим нашу «молодёжку» на чемпионате Европы, который пройдёт в Венгрии и Словении. Повторит ли она результат СССР? Поживём — увидим.