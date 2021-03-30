«Извините, вам вниз»: фанаты глумятся над поражением сборной России

https://static.news.ru/photo/ada4164c-919f-11eb-88f5-96000091f725_660.jpgФото: Михаил Шапаев/rfs.ru
Сборная России проиграла национальной команде Словакии в третьем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022, который пройдёт в Катаре, со счётом 2:1. Это поражение осложнило жизнь Станиславу Черчесову и ко. Болельщики в Twitter снова накинулись на команду, но объективно есть за что.
Первое, на что обратили внимание пользователи, — очередной выход на поле Юрия Жиркова. Для него этот матч стал 102-м за сборную. Таким образом, 37-летний футболист вышел на четвёртое место в истории по количеству проведённых встреч за сборную.
Не сказать, что в первом тайме обе команды особо впечатляли, игра была настолько незрелищной, что невольно клонило в сон. Ровно до 38-й минуты, когда проснулись все. Ворота Антона Шунина после углового удалось распечатать, и, кажется, на этом можно дальше спать, если бы не один странный эпизод: Марио Фернандес и Георгий Джикия то ли забыли, что представляют сейчас одну команду, то ли просто решили поделиться объятиями. И шутки на этот счёт не заставили себя долго ждать.
Джикия думал против ЦСКА играет и по привычке держал Фернандеса на угловом, — написал Светоч.
Сменил его Александр Соболев, который вышел в пару Артёму Дзюбе. Правда, в матче ни один, ни другой выделиться не смогли. Зато на 71-й минуте тот самый Марио Фернандес, получивший заряд положительной энергии от Джикии, всё-таки вывел команду из неприятной ситуации и сравнял счёт, однако уже через две минуты словаки достойно вышли вперёд, точно пробив в нижний угол. 2:1 — окончательный результат.
Плыли, плыли и приплыли — примерно так отреагировал один из фанатов.
Это называется: плыли, плыли, на берегу утонули, — отметил пользователь.