«Извините, вам вниз»: фанаты глумятся над поражением сборной России

https://static.news.ru/photo/ada4164c-919f-11eb-88f5-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Шапаев/rfs.ru

Сборная России проиграла национальной команде Словакии в третьем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022, который пройдёт в Катаре, со счётом 2:1. Это поражение осложнило жизнь Станиславу Черчесову и ко. Болельщики в Twitter снова накинулись на команду, но объективно есть за что.

Первое, на что обратили внимание пользователи, — очередной выход на поле Юрия Жиркова. Для него этот матч стал 102-м за сборную. Таким образом, 37-летний футболист вышел на четвёртое место в истории по количеству проведённых встреч за сборную.

Не сказать, что в первом тайме обе команды особо впечатляли, игра была настолько незрелищной, что невольно клонило в сон. Ровно до 38-й минуты, когда проснулись все. Ворота Антона Шунина после углового удалось распечатать, и, кажется, на этом можно дальше спать, если бы не один странный эпизод: Марио Фернандес и Георгий Джикия то ли забыли, что представляют сейчас одну команду, то ли просто решили поделиться объятиями. И шутки на этот счёт не заставили себя долго ждать.

Джикия думал против ЦСКА играет и по привычке держал Фернандеса на угловом, — написал Светоч.

Но момент, бесспорно, красивый. Что они делают, так и осталось загадкой. Надеемся, в ближайшее время главный тренер национальной команды Станислав Черчесов прояснит этот эпизод.

Когда тащишь её после очередной тусовки с подругами, а она хочет допеть куплетик песни Меладзе, — предположила пользовательница.

Конечно, это выглядит довольно комично. Пожалуй, этот эпизод и стал самым ярким в прошедшей встрече.

Специально для Марио и Георгия сообщаем, что дерби почти через месяц, — отметил ВГИК.

Возвращаясь к игре. Дальше всё произошло как в тумане. Сначала удивило решение наставника сборной заменить Андрея Мостового после 20 проведённых минут на поле (именно он вышел на замену Юрия Жиркова).

Господи, не могу смотреть. Первый раз вроде пережил, но сейчас прям глазами спрашивает: «Я?». Слов нет совершенно, — отреагировал один из болельщиков.

Сменил его Александр Соболев, который вышел в пару Артёму Дзюбе. Правда, в матче ни один, ни другой выделиться не смогли. Зато на 71-й минуте тот самый Марио Фернандес, получивший заряд положительной энергии от Джикии, всё-таки вывел команду из неприятной ситуации и сравнял счёт, однако уже через две минуты словаки достойно вышли вперёд, точно пробив в нижний угол. 2:1 — окончательный результат.

Плыли, плыли и приплыли — примерно так отреагировал один из фанатов.

Это называется: плыли, плыли, на берегу утонули, — отметил пользователь.

Это поражение на пользу пойдёт всем: соперники почувствуют небольшую уверенность, россияне должны взбодриться перед следующими матчами. Ну а пока сборная опустилась с первого места.

Извините, вам вниз? — интересуется болельщик.

Ещё одной осечки допускать нельзя. А может, всё-таки стоит всерьёз задуматься над новым законопроектом.

Предлагаю прям завтра с утра внести в Госдуму законопроект: запретить (как всегда) сборной России по футболу проигрывать. И всё! Сразу всё наладится, — выступил с инициативой другой пользователь.

Впереди всех ждут интересные матчи. И главное, чтобы сборная больше не играла против себя.