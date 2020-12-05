Итальянская прокуратура обвинила брата Роналду в мошенничестве

Прокуратура Турина (Италия) возбудила уголовное дело в отношении португальца Уго Динарте Сантуша Авейру по обвинению в мошенничестве. Мужчина приходится братом нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Представители Pegaso уверяют, что компания имела необходимое разрешение. Позже выяснилось, что футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале (Португалия) по €40 за штуку. Pegaso обратилась в суд. Прокуратура посчитала имеющиеся свидетельства достаточным основанием для возбуждения дела.
Ранее бывший игрок «Ювентуса» Паскуале Бруно обвинил Роналду в том, что тот не уважает итальянцев, передавал NEWS.ru. Экс-футболист считает, что португалец мог бы приложить больше усилий для изучения языка страны, в которой играет.