Итальянская прокуратура обвинила брата Роналду в мошенничестве

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Прокуратура Турина (Италия) возбудила уголовное дело в отношении португальца Уго Динарте Сантуша Авейру по обвинению в мошенничестве. Мужчина приходится братом нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как пишет La Republica со ссылкой на осведомлённый источник, компания Mussara, которой владеет родственник футболиста, заказала у туринской фирмы Pegaso футболки с логотипом музея Роналду на сумму €500 тысяч, из которых €150 тысяч получил посредник. Позже в Mussara заявили, что не давали согласия на изготовление футболок, и потребовали передать уже выпущенные изделия компании с компенсацией в €4 за штуку для утилизации.

Представители Pegaso уверяют, что компания имела необходимое разрешение. Позже выяснилось, что футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале (Португалия) по €40 за штуку. Pegaso обратилась в суд. Прокуратура посчитала имеющиеся свидетельства достаточным основанием для возбуждения дела.

Ранее бывший игрок «Ювентуса» Паскуале Бруно обвинил Роналду в том, что тот не уважает итальянцев, передавал NEWS.ru. Экс-футболист считает, что португалец мог бы приложить больше усилий для изучения языка страны, в которой играет.