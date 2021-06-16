Италия забила четыре гола в ворота Швейцарии, один отменён Карасёвым

https://static.news.ru/photo/b1358690-cee6-11eb-9688-96000091f725_660.jpg Фото: ALFREDO FALCONE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Италии обыграла национальную команду Швейцарии во втором матче группового тура чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, итальянцы обеспечили себе место в плей-офф.

Открыть счёт встречи удалось на 16-й минуте. После навеса с углового Джорджо Кьеллини продавил Мануэля Аканджи и Гранита Джаку и с метра попал точно в цель. Однако гол был отменён Сергеем Карасёвым, так как мяч попал в руку.

Итальянцам пришлось начинать всё сначала. И уже на 26-й минуте Доменико Берарди прошёл в штрафную с правого фланга, затем переместился в центр вратарской, точно передал пас на Локателли, который забил в ворота соперника.

Увеличить отрыв получилось уже во втором тайме. На 52-й минуте Мануэль Локателли сделал дубль, поразив дальним ударом правый угол. Голкипер не успел сориентироваться.

Перед окончанием основного времени, на 89-й минуте, итальянцы ставят точку. Форвард Чиро Иммобиле из-за штрафной пробил и попал в левый нижний угол.

Эта победа позволила команде выйти в плей-офф. Однако точное место пока неясно.

Ранее сборная Уэльса обыграла национальную команду Турции во втором матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:0. Встреча группы A проходила в Баку (Азербайджан).