Италия в дополнительное время обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Италии обыграла команду Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1 и вышла в 1/4 финала турнира. Все голы были забиты в дополнительное время. Матч проходил в Лондоне (Англия).

Счёт во встрече был открыт на 94-й минуте. Автором гола стал Федерико Кьеза. Итальянский футболист обыграл защитника и пробил точно под дальнюю штангу. Второй гол на свой счёт записал Маттео Пессина из «Аталанты». Со стороны австрийцев отметился Саша Калайджич. Матч в итоге закончился со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

В 1/4 финала команда Италии встретится с победителем встречи Бельгия — Португалия.

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла команду Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 4:0 и вышла в 1/4 финала турнира.