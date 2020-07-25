«Интер» предложит Месси контракт на сумму в €50 млн

https://static.news.ru/photo/144a03ae-ce7b-11ea-a917-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Миланский «Интер» в следующем году планирует вести переговоры с «Барселоной» относительно трансфера одного из лучших игроков мира — аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что итальянский клуб собирается предложить Месси контракт на сумму в €50 млн. Ранее Месси говорил, что недоволен положением дел в «Барселоне». «Нерадзурри» хотят воспользоваться этим и выкупить игрока у каталонского коллектива.

С помощью трансфера Месси «Интер» также планирует получить новые спонсорские контракты, передаёт Sport Mediaset.

«Сине-гранатовые» в этом году набрали 82 очка и заняли второе место в Ла Лиге по итогам сезона, пропустив вперёд мадридский «Реал». Месси провёл 33 матча, в которых забил 25 голов и отдал 23 результативные передачи.

Как ранее писал NEWS.ru, вероятность того, что игрок испанской «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, очень высока. В этом случае его следующей командой станет английский клуб «Манчестер Сити».