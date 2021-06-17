Испания без короля: почему расставание с Рамосом было неизбежно

В это тяжело поверить, но Серхио Рамос больше не футболист мадридского «Реала». Защитник, капитан, дух и сердце королевского клуба — его значение для «Реала» невозможно переоценить. Но теперь великая история испанского футболиста, которая писалась в Мадриде долгие 16 лет, подошла к концу. Рамос ушёл. И несмотря на всю громкость события, это было неизбежно.

16 июня 2021 года — официальная дата разрыва отношений между «Реалом» и Рамосом, но сломалось всё не в одночасье. Футболист и руководство клуба планомерно шли к событиям вчерашнего дня. Главным же камнем преткновения в этой истории стал новый контракт, а точнее, видение каждой из сторон, каким именно он должен быть. Рамос хотел подписать новое соглашение на два года и не желал идти на уступки в финансовом плане. А Флорентино Перес, президент «Реала», рассчитывал только на контракт сроком в один год и пытался добиться понижения в зарплате.

Одна из первых встреч по новому контракту состоялась ещё в январе. Перес представил свои условия. Рамос не просто ответил на них отказом, но и расценил их как оскорбления в свой адрес. Капитан команды, прекрасно понимающий свои заслуги перед клубом, был убеждён, что предложение Переса — это элементарное неуважение к нему. Ведь он заслуживает большего! Кто, если не он?

Серхио Рамос acebook.com/SergioRamosOficial

Поэтому Серхио вместе со своим братом-агентом Рене Рамосом решили во что бы ни стало добиться комфортных для себя условий. Но не тут-то было. Дядя Перес не тот человек, который способен прогибаться под чьи-то условия. Продолжительные и тяжёлые переговоры в итоге привели к тому, что Рамос сдался. В июне многие ведущие испанские СМИ сообщили, что защитник принял условия президента. Правда, уже было поздно. «Реал» подписал Алабу и отозвал контракт. Эту информацию Серхио подтвердил на прощальной пресс-конференции.

Моим приоритетом было остаться. Я получил предложение на один год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, я хотел двухлетний контракт для себя и своей семьи. Я настаиваю, что это не был вопрос финансов. В итоге я принял предложение на один год, но клуб сообщил мне, что это предложение больше не в силе. У предложения о продлении контракта был срок действия, и я не знал об этом, — слова футболиста передаёт Marca.

В такой ситуации возникает вопрос (даже несколько): а на что рассчитывал Серхио? Разве он не знал, кто такой Флорентино Перес? Разве не на его глазах бесцеремонно распрощались с такими легендами клуба, как Икер Касильяс и Криштиану Роналду? Или он думал, что раз в 2015 году уломал Переса (там тоже была целая эпопея с заключением нового соглашения), то и сейчас получится?

Не получилось. На этот раз Перес поступил, как Перес. Для этого человека никогда не существовало понятие «легенда клуба». Он всегда жил по принципу: «Сделал дело — гуляй смело». Не цеплялся ни за кого, с невероятным хладнокровием заменял одних звёзд другими, не переносил, когда авторитет одного футболиста затмевал всё вокруг (ибо клуб превыше всего). Рамос это знал как никто другой. Он сам многократно вступал с Пересом в открытый конфликт по многим вопросам.

Также Рамос прекрасно знал, что в этом сезоне его мучали травмы. Знал, что Перес ещё несколько месяцев назад объявил всем, что в команде начнётся глобальная перестройка. Он всё это знал, но решил испытать судьбу, решил надавить на президента. Даже УЕФА не удалось надавить на Переса после истории с Суперлигой (по крайней мере, пока), а Рамос решил, что сможет. Очень наивно.

Серхио не раз повторял, что он хочет завершить карьеру в клубе. Он действительно любил эту команду. Это не поддаётся никаким сомнениям. Однако в решающий момент он не захотел идти на уступки и потерял всё. Перес бы за него не поборолся. Поэтому он должен был бороться за команду сам.

Впрочем, теперь все эти разговоры не имеют никакого значения. Да и сам Рамос, несмотря ни на что (боролся он или нет, просил он лучший контракт или нет), останется навсегда героем и легендой в сердцах болельщиков. Он был капитаном в один из самых успешных периодов в истории клуба, он помог команде завоевать долгожданную «Десиму» в 2014 году, он заставил всех фанатов «Реала» запомнить на всю жизнь цифры 92:48. Вот таким запомнят Рамоса.

Но теперь он ушёл. И теперь «Реалу» нужно начать новую жизнь. Без Рамоса она прежней не будет.