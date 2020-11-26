Игры 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

https://static.news.ru/photo/ea136760-2feb-11eb-adaa-fa163e074e61_660.jpg Диего Армандо Марадона Фото: Rosa Bame/Global Look Press

Все матчи 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги начнутся с минуты молчания. Таким образом футболисты почтут память скончавшейся легенды мирового спорта Диего Армандо Марадоны. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

Марадона умер 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. После смерти лучшего футболиста XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА и лучшего спортсмена в истории Аргентины на родине игрока объявили о трёхдневном трауре.

В пресс-службе РПЛ подчеркнули, что все матчи 16-го тура чемпионата, которые состоятся 28 и 29 ноября, начнутся с минуты молчания в память об ушедшем футболисте.

В Telegram-канале премьер-лиги напомнили, что Марадона как игрок сборной Аргентины выиграл мундиаль 1986 года. Также в составе команды «Бока Хуниорс» он становился чемпионом Аргентины, а с «Барселоной» выигрывал Кубок Испании и Кубок лиги. Кроме того, выступая за «Наполи», он становился двукратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА.

Как ранее передавал NEWS.ru, Диего Марадону похоронят за пределами Буэнос-Айреса. О точном месте погребения пока не сообщается.