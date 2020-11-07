Игроки «Локомотива» попали в ДТП после разгрома от «Динамо»

https://static.news.ru/photo/3fff0b82-2224-11eb-857b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты московского «Локомотива» ещё долго будут вспоминать 8 ноября 2020 года. День запомнится им не только разгромным поражением от земляков из «Динамо» (1:5), но и автомобильной аварией.

Автобус, на котором команда покинула стадион «ВТБ Арена», угодил в ДТП, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что водитель не успел затормозить и автобус столкнулся с автомобилем. Хотя повреждения оказались минимальными, футболистам пришлось покинуть салон комфортабельного автобуса и вызывать такси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение от «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, «Динамо» заслужило победу, у «железнодорожников» получилось всё как не надо. Получили красную, потом вторую — и это был реально конец, отметил Николич.