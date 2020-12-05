Игрок «Спартака» оценил работу тренера команды Доменико Тедеско

https://static.news.ru/photo/27b8d4a8-36de-11eb-ba68-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист московского «Спартака» Айртон рассказал, как проявляет себя Доменико Тедеско в качестве тренера команды.

По его словам, Тедеско досконально анализирует работу игроков во время тренировок и в матчах, чтобы впоследствии исправить допущенные ошибки.

Он здорово мотивирует, — отметил Айртон.

Спортсмен добавил, что молодой возраст тренера никак не влияет на отношение команды.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вошёл в список самых перспективных наставников мира в возрасте до 45 лет.

Тедеско стал во главе «Спартака» в октябре 2019 года. На посту тренера он сменил Олега Кононова. Контракт Тедеско рассчитан до конца текущего сезона. Предложение о продлении контракта пока не поступало.