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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:1) заявил, что УЕФА «разбирается» в футболе, если назначает игры на столь позднее время.

Вся команда, трибуны, стадион были лучшими в этом матче. Потому что прийти в 10 вечера на стадион и поддерживать до 12 ночи — дорогого стоит, но в УЕФА разбираются в...