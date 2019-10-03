Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Польский полузащитник футбольного клуба «Локомотив» попал в команду недели футбольного симулятора FIFA 20.

«Локомотив» в своём аккаунте в Инстаграм также отметил достижение своего игрока.

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), укрепившись на шестом месте рейтинга, писал News.ru.

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