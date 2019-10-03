Польский полузащитник футбольного клуба «Локомотив» попал в команду недели футбольного симулятора FIFA 20.
«Локомотив» в своём аккаунте в Инстаграм также отметил достижение своего игрока.
.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA)
@Mahrez22, @kaihavertz29& @19SCazorlalead #TOTW3 of #FUT20!
Available in packs at 6PM UK
#FIFA20 pic.twitter.com/Ni4kjDGvZL October 2, 2019
Гжегож Крыховяк попал в команду недели— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv)
#FIFA20!
Специальная карточка FIFA Ultimate Team уже ждёт его в раздевалке команды
Ищи In-Form Крыховяка в паках
#FUTэтой недели! Пиши в комментах, если играешь за Гжегожа: как тебе его скиллы? pic.twitter.com/tN06CBI8eq October 3, 2019
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