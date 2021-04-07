Игорю Акинфееву — 35: самые эпичные моменты в карьере футболиста

Сегодня, 8 апреля, уже вошедшему в историю российскому футболисту Игорю Акинфееву исполняется 35 лет. С самого начала своего карьерного пути он выступает за московский клуб ЦСКА. Также игрок провёл за сборную страны более 100 матчей, а на домашнем чемпионате мира в 2018 году он был капитаном команды. Акинфеев является рекордсменом среди вратарей по общему количеству игр, в которых он участвовал, — свыше 750 матчей.
По итогам ЧМ-2018 его наградили орденом Почёта, а гениальная защита ворот нашей команды принесла ему всеобщую любовь и даже послужила поводом для создания добрых мемов. Самые яркие моменты карьеры и жизни футболиста — в галерее NEWS.ru.
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress
Сергей Булкин/NEWS.ru
Alexander Wilf/Russian Look
Сергей Булкин/NEWS.ru
Dmitry Golubovich/Russian Look
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Maksim Konstantinov/Global Look Press
С супругой Екатериной
igor_igor_akinfeev/instagram.com
С сыном Даниилом
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Сергей Булкин/NEWS.ru
Anton Belitsky/Russian Look
Alexander Wilf/Russian Look
Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Акинфеев на торжественной церемонии открытия Аллеи чемпионов в торговом центре Vegas
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Орденом Почёта награждён капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев
kremlin.ru
Alexander Wilf/Russian Look
igor_igor_akinfeev/instagram.com
Граффити с изображением Игоря Акинфеева в Щёлково
Евгений Одиноков/РИА Новости
Сергей Булкин/NEWS.ru