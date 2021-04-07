Игорю Акинфееву — 35: самые эпичные моменты в карьере футболиста

Сегодня, 8 апреля, уже вошедшему в историю российскому футболисту Игорю Акинфееву исполняется 35 лет. С самого начала своего карьерного пути он выступает за московский клуб ЦСКА. Также игрок провёл за сборную страны более 100 матчей, а на домашнем чемпионате мира в 2018 году он был капитаном команды. Акинфеев является рекордсменом среди вратарей по общему количеству игр, в которых он участвовал, — свыше 750 матчей.