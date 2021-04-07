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Игорю Акинфееву — 35: самые эпичные моменты в карьере футболиста

11:58, 08 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 8 апреля, уже вошедшему в историю российскому футболисту Игорю Акинфееву исполняется 35 лет. С самого начала своего карьерного пути он выступает за московский клуб ЦСКА. Также игрок провёл за сборную страны более 100 матчей, а на домашнем чемпионате мира в 2018 году он был капитаном команды. Акинфеев является рекордсменом среди вратарей по общему количеству игр, в которых он участвовал, — свыше 750 матчей.

По итогам ЧМ-2018 его наградили орденом Почёта, а гениальная защита ворот нашей команды принесла ему всеобщую любовь и даже послужила поводом для создания добрых мемов. Самые яркие моменты карьеры и жизни футболиста — в галерее NEWS.ru.

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

Сергей Булкин/NEWS.ru

Alexander Wilf/Russian Look

Сергей Булкин/NEWS.ru

Dmitry Golubovich/Russian Look

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Maksim Konstantinov/Global Look Press

С супругой Екатериной

igor_igor_akinfeev/instagram.com

С сыном Даниилом

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сергей Булкин/NEWS.ru

Anton Belitsky/Russian Look

Alexander Wilf/Russian Look

Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Акинфеев на торжественной церемонии открытия Аллеи чемпионов в торговом центре Vegas

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Орденом Почёта награждён капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев

kremlin.ru

Alexander Wilf/Russian Look

igor_igor_akinfeev/instagram.com

Граффити с изображением Игоря Акинфеева в Щёлково

Евгений Одиноков/РИА Новости

Сергей Булкин/NEWS.ru

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