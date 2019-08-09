https://static.news.ru/photo/55db5dac-ba79-11e9-93b8-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Cody Glenn/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович подверг критике действующий регламент лиги MLS, в которой существуют две конференции по 12 команд.

Согласно регламенту, после очных встреч в каждой конференции, первые 7 команд из 12 выходят в плей-офф, где в системе на вылет начинают борьбу за чемпионский титул.

Я думаю, что эта система — полная фигня. Как ты можешь выработать менталитет, если тебе нужно только выйти в плей-офф? Вам просто нужно выиграть плей-офф и всё, — приводит слова форварда Goal .

Ранее шведский нападающий выразил мнение, что на него идёт охота, писал News.ru.