https://static.news.ru/photo/2d3aa6e2-d85f-11e9-af07-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назвал хет-трик в ворота «Спортинг Канзас Сити» лёгкими.

Забивать голы легко, просто нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят, — приводит слова Ибрагимовича AS.

One save is not enough for Zlatan. @Ibra_official has tied the #LAGalaxy single-season goal scoring record pic.twitter.com/9JQmeHDasU — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019

History belongs to @Ibra_official .



The is the #LAGalaxy 's new single-season scoring record holder pic.twitter.com/9RFb1HuHjl — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019

Zlatan wasn't done. #LAGalaxy 's 7th goal was good for ANOTHER @Ibra_official hat trick pic.twitter.com/mOHqEZnJPY — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019

В матче регулярного чемпионата MLS «Гэлакси» победил «Канзас» со счётом 7:2.

После 30 игр «ЛА Гэлакси» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 45 очков. «Спортинг КС», в свою очередь, расположился на девятом месте с 37 очками.

Футболисту Златану Ибрагимовичу установят памятник при жизни. Статую откроют 8 октября в родном городе спортсмена — шведском Мальмё, ранее писал News.ru.