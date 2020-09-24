Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов»

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Футболист «Милана» Златан Ибрагимович получил положительный тест на коронавирус, однако заявил, что у него напрочь отсутствуют симптомы болезни. По его словам, COVID-19 принял ошибочное решение, бросив ему вызов.

Вчера у меня был отрицательный результат теста на COVID, а сегодня — положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея, — написал Ибрагимович в Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan IbrahimoviÄ (@Ibra_official) September 24, 2020

О выявлении коронавируса у Ибрагимовича итальянский клуб проинформировал в четверг, 24 сентября. Сейчас 39-летний форвард находится на самоизоляции, он пропустит матч третьего отборочного этапа Лиги Европы против норвежского «Буде-Глимт» 24 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один сезон.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года. Спортсмен уже принял участие в командной тренировке на базе «Миланелло».