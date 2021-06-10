«Хотят нас поиметь»: Кавазашвили о пиве во Львове за голы в ворота России

https://static.news.ru/photo/308fb63a-caa1-11eb-9f32-96000091f725_660.jpg Анзор Кавазашвили Фото: РИА Новости

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал решение фан-зоны Львова бесплатно раздавать болельщикам пиво после каждого забитого гола бельгийской сборной в ворота России.

Провокации бывают различные. Хочу привести в пример юмориста Семёна Слепакова, который говорил очень хорошие вещи, мол, Германия нас не любит, США нас не любят, Англия нас не любит и хотят нас поиметь. На все такие выпады различных формирований плевать хотелось. У них много пива, чтобы раздать своим гражданам? А я так скажу: Россия обыграет Бельгию 1:0. Если так случится, то жаждущих среди граждан Львова будет очень много, они не получат и кружки пива, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Ранее стало известно, что на Lviv Fan Festival намерены угощать украинских болельщиков бесплатным пивом за каждый гол сборной Бельгии в российские ворота. Уточняется, что организаторы готовы выделить по 100 бокалов алкогольного напитка.

Кавазашвили также отреагировал на новость об утверждении лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» футбольными. По его мнению, этого нельзя было допускать. Президент страны Владимир Зеленский должен задуматься над произошедшим.