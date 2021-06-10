В Киеве «Слава Украине!» и «Героям слава!» назвали футбольными лозунгами

https://static.news.ru/photo/8ceddf10-ca97-11eb-b712-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил в качестве официальных футбольные лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко на странице в Facebook.

Только что исполком УАФ единогласно — 45 членов за — поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины. Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», — написал президент ассоциации.

По мнению Павелко, эти лозунги являются приветствием для миллионов украинских болельщиков в родной стране и по всему миру.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В группе C со сборной Украины сыграют команды Голландии, Австрии и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что УЕФА принял половинчатое решение по поводу формы сборной Украины на чемпионате Европы по футболу.