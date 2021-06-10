В Совфеде назвали половинчатым решение УЕФА по форме сборной Украины

https://static.news.ru/photo/9f4b6316-c9f8-11eb-8dba-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/uafukraine

УЕФА принял половинчатое решение по поводу формы сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Об этом заявил «Радио 1» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам сенатора, такое решение Союза европейских футбольных ассоциаций стало компромиссом для всех сторон, и он его поддерживает .

Цеков подчеркнул, что в УЕФА оказались перед сложным выбором, поскольку Европа не признаёт факт нахождения Крыма в составе России, и в то же время они понимают, что форма сборной Украины несёт политический подтекст.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» в России ассоциируется с лозунгами немецких нацистов. В связи с этим требование УЕФА убрать часть лозунга украинских националистов выглядит вполне справедливым, подчеркнул Цеков.

Кроме того, он считает, что России не следует прибегать к ответным шагам на подобные действия украинских властей, потому что спорт должен находиться вне политики.

Ранее УЕФА обязал национальную команду Украины по футболу убрать с формы, в которой коллектив выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом.

Тем не менее карта с очертаниями границ не будет изменена. Футболисты выступят на Евро в экипировке, на которой изображены Республика Крым, Донецкая и Луганская области. Это связано с тем, что ООН признаёт соответствующие границы государства.