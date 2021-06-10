«Зеленский должен задуматься»: Кавазашвили о признании лозунгов Украины

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Савина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил в качестве официальных футбольные лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко на странице в Facebook.

Только что исполком УАФ единогласно — 45 членов за — поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины (под символом подразумевает лозунги «Слава Украине!» и «Героям Слава!» — прим. NEWS.ru),...