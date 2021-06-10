«Зеленский должен задуматься»: Кавазашвили о признании лозунгов Украины

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили отреагировал на новость об утверждении лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» футбольными. По его мнению, этого нельзя было допускать. Президент страны Владимир Зеленский должен задуматься над произошедшим.
Отрицательно отношусь к этому решению. Этот лозунг — политический. Более того, это террористический знак, националистический. Это знак помощников фашистов, которые применяли карательные меры, — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Он отметил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разбирал данный вопрос. Кавазашвили не понимает, зачем допускать подобное до мирового масштаба.
Когда провозглашают фашистские действия и символы, я этого не понимаю и не принимаю. Пускай это будет на их совести. Зачем идти наперекор мировому сообществу? Что они хотят этим доказать? Господин Владимир Зеленский как продукт советского производства должен понимать, сколько всего пережил украинский народ, белорусский, российский и советский в целом во время немецкой оккупации. И что творили украинские националисты, выполняя черновую работу за фашистов, — отметил экс-голкипер.
Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В группе C со сборной Украины сыграют команды Голландии, Австрии и Северной Македонии.
Ранее сообщалось, что УЕФА принял половинчатое решение по поводу формы сборной Украины на чемпионате Европы по футболу.