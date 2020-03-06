Министерство спорта России активно участвует в развитие футбола на территории России, сказал глава ведомства Олег Матыцин.

Министерство спорта активно участвует в развитии и реализации программ и футбола на территории России в той мере, в которой определено нашей компетенцией, — сказал министр на встрече с представителями спортивной...