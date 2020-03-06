В четвертьфинальном матче Кубка России подмосковный футбольный клуб «Химки» на своём поле разгромил столичное «Торпедо» — 5:1 (1:0).
Мячи у хозяев забили Дмитрий Тихий (27-я минута), Александр Трошечкин (47-я), Дмитрий Барков (57-я), Аршак Корян (82-я) и Артём Полярус (85-я).
Единственный гол у «автозаводцев» забил на 56-й минуте Иван Сергеев.
В полуфинале соперником химчан станет победитель другой четвертьфинальной пары «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург).
Накануне в матче 1/4 финала Кубка России московский «Спартак» вырвал победу в дополнительное время в столичном дерби с ЦСКА, писал ранее NEWS.ru.
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