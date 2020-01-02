Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фото: Jerko Grubisic/www.imago-images.de/Global Look Press

Испанский тренер Хосеп Гвардиола считает английский «Манчестер Сити» лучшей командой прошедшего десятилетия.

Я думаю, что «Манчестер Сити» в последнее десятилетие был лучшей командой. С точки зрения набранных очков, забитых голов, титулов и всего остального, — приводит слова главного тренера английского клуба Гвардиолы телеканал Sky Sports.

Гвардиола является наставником «Манчестер Сити» с 2016 года.

Ранее Гвардиола выступил против изменений в формате еврокубков, писал NEWS.ru.

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