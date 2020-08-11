Голы Дзюбы и Дриусси принесли «Зениту» первую победу в новом сезоне РПЛ

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Чемпион страны петербургский «Зенит» стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с выездной победы над волгоградским «Ротором» — 2:0 (1:0).

Авторами забитых мячей в составе «сине-бело-голубых» стали Артём Дзюба (22-я минута) и Себастьян Дриусси (79-я). Кроме того, аргентинец отдал результативную передачу форварду российской сборной при первом взятии ворот хозяев поля.

Набрав первые три очка в чемпионате, «Зенит» присоединился к группе лидеров турнира, в которую входят «Краснодар», столичные «Динамо» и ЦСКА, а также «Ростов», также выигравшие свои матчи первого тура.

«Ротор» провёл первый матч в элитном дивизионе за 16 лет, вернувшись в премьер-лигу после вылета из неё осенью 2004 года.

Петербуржцы несколько дней назад завоевали Суперкубок России, обыграв на столичной «ВЭБ Арене» московский «Локомотив» (2:1), писал ранее NEWS.ru.