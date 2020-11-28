Гол Деспотовича принёс «Рубину» победу в матче с ЦСКА

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Футболисты «Рубина» в Казани нанесли поражение ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. Единственный гол в начале второго тайма забил Джордже Деспотович.

«Рубин» впервые за шесть лет на своём поле смог переиграть ЦСКА. Единственный гол сербский нападающий забил после того, как вышел на замену за три минуты до этого. 28-летний футболист по прозвищу «Деспот» за команду Леонида Слуцкого начал играть только в этом сезоне.

Как писал NEWS.ru, в матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своём поле уступило казанскому «Рубину» — 0:1 (0:1). Единственный мяч на 31-й минуте с пенальти забил форвард гостей Джордже Деспотович. С 52-й минуты «бело-голубые» играли в меньшинстве, поскольку нападающий Николай Комличенко в начале второго тайма в течение пяти минут заработал две жёлтые карточки и был удалён с поля.