В текущем сезоне футболист из Кот-д’Ивуара провёл за «Тамбов» пять матчей. На его счету два гола, а также два предупреждения. Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса», в 2018 году числился в составе «СКА-Хабаровск».
Также он выступал за «Африка Спорт», «Иссиа Вази» (оба — Кот-д’Ивуар), СИК, «Керхо 07» (оба — Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Рига» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан).
Ранее информацию о возможном трансфере ивуарийца в ЦСКА сообщил News.ru Павел Худяков.