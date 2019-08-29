https://static.news.ru/photo/dbfa81d2-ca6a-11e9-a7d8-fa163e074e61_660.jpg Седрик Гогуа Фото: fc-tambov.ru

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа подписал контракт с московским футбольным клубом ЦСКА.

Как сообщила пресс-служба «армейцев», соглашение рассчитано на четыре года.

В текущем сезоне футболист из Кот-д’Ивуара провёл за «Тамбов» пять матчей. На его счету два гола, а также два предупреждения. Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса», в 2018 году числился в составе «СКА-Хабаровск».

Также он выступал за «Африка Спорт», «Иссиа Вази» (оба — Кот-д’Ивуар), СИК, «Керхо 07» (оба — Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Рига» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан).

Ранее информацию о возможном трансфере ивуарийца в ЦСКА сообщил News.ru Павел Худяков.