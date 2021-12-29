«Годы берут своё»: Канчельскис о будущем Дзюбы в «Зените»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что для нападающего Артёма Дзюбы это последний сезон в «Зените». Канчельскис считает, что форвард находится не в том возрасте, чтобы расти. В такой ситуации «Рубин», в который может перейти Дзюба, является для него хорошим вариантом, сообщает Sport24.

В таком возрасте Дзюбе уже некуда расти. Для него это последний сезон в «Зените». Годы берут своё, никто не может играть на высоком уровне вечно. Рано или поздно всё заканчивается. «Рубин» — хороший вариант для перехода. Лучше у него вряд ли уже когда-нибудь будет, — заявил Канчельскис.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за клуб до 2015 года, после чего перешёл в «Зенит».

По итогам 18 туров «Зенит» располагается на первом месте с 38 очками в активе. Артём Дзюба в этом сезоне отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может перейти в «Рубин». По данным РБК, клубы сейчас проводят переговоры о переходе форварда в казанскую команду. Сообщается, что тренер петербургской команды Сергей Семак не заинтересован в продлении контракта с нападающим.

В свою очередь комментатор Геннадий Орлов признался, что не понимает, почему академия московского «Спартака» не гордится своим воспитанником Артёмом Дзюбой, который сейчас выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга.