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Глушаков рассказал, что ему предложили деньги за возвращение в «Спартак»

14:20, 07 октября 2021
Глушаков рассказал, что ему предложили деньги за возвращение в «Спартак»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ему предложили некоторую сумму денег для возвращения в футбольный клуб «Спартак». Эту информацию он озвучил в эфире «Матч ТВ». Он добавил, что с предложением к нему обратился экс-футболист «Спартака» Никита Блаженов.

Он написал, мол: вернись в «Спартак», я готов тебе сам платить деньги. Будешь играть бесплатно за «Спартак»? Я ответил — хорошо. А потом написал: готовь деньги, — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» в 2013–2019 годах, был капитаном команды и становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru положительно оценил попадание Дениса Глушакова, Артёма Дзюбы и Гамида Агаларова в расширенный список сборной России по футболу на октябрьский цикл матчей отбора к ЧМ-2022.

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