Глушаков рассказал, что ему предложили деньги за возвращение в «Спартак»

В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) прокомментировали решение представить Крым как часть Украины во время презентации логотипа Евро-2024. Отмечается, что данное изображение отражает резолюцию Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает Eurostavka.

Карта Украины на видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была одобрена государствами — членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма, — говорится в сообщении. Ранее...