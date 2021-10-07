Глушаков рассказал, что ему предложили деньги за возвращение в «Спартак»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:20, 07 октября 2021
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ему предложили некоторую сумму денег для возвращения в футбольный клуб «Спартак». Эту информацию он озвучил в эфире «Матч ТВ». Он добавил, что с предложением к нему обратился экс-футболист «Спартака» Никита Блаженов.
Он написал, мол: вернись в «Спартак», я готов тебе сам платить деньги. Будешь играть бесплатно за «Спартак»? Я ответил — хорошо. А потом написал: готовь деньги, — сказал Глушаков.
Глушаков выступал за «Спартак» в 2013–2019 годах, был капитаном команды и становился чемпионом России.
Ранее сообщалось, что бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru положительно оценил попадание Дениса Глушакова, Артёма Дзюбы и Гамида Агаларова в расширенный список сборной России по футболу на октябрьский цикл матчей отбора к ЧМ-2022.