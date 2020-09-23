Главным тренером сборной Нидерландов по футболу стал Франк де Бур

Франк де Бур утверждён на должность главного тренера сборной Нидерландов по футболу, следует из сообщения пресс-службы Королевского футбольного союза страны (KNVB).
Контракт со специалистом заключён до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Наставником национальной команды ранее являлся Роналд Куман — в августе 2020 года тренер возглавил испанскую «Барселону».
Де Бур также работал в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта», голландском «Аяксе», итальянском «Интере» и английском «Кристал Пэлас».
Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» проявил интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу.
Клуб рассматривает футболиста в качестве кандидата на позицию правого защитника.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен