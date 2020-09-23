Главным тренером сборной Нидерландов по футболу стал Франк де Бур

https://static.news.ru/photo/1c9f05e6-fdc8-11ea-b29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Франк де Бур утверждён на должность главного тренера сборной Нидерландов по футболу, следует из сообщения пресс-службы Королевского футбольного союза страны (KNVB).

Контракт со специалистом заключён до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Наставником национальной команды ранее являлся Роналд Куман — в августе 2020 года тренер возглавил испанскую «Барселону».

Де Бур также работал в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта», голландском «Аяксе», итальянском «Интере» и английском «Кристал Пэлас».

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» проявил интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу.

Клуб рассматривает футболиста в качестве кандидата на позицию правого защитника.