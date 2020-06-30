Главный тренер «Сельты» рассказал о будущем Смолова

https://static.news.ru/photo/eb3e3fb0-baad-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Сельта» (Испания) Оскар Гарсия заявил, что переговоры о продлении контракта с российским нападающим Фёдором Смоловым не ведутся.

Если клуб решит, что Фёдор должен остаться, и сам игрок захочет остаться, тогда, я полагаю, будут переговоры. В настоящее время нечего говорить о следующем сезоне, если не получится спастись, — приводит слова тренера El Desmarque.

Гарсия добавил, что в клубе довольны предрасположенностью Смолова к работе.

«Сельта» после 32-х туров чемпионата Испании (Ла Лига) занимает 17-е место и рискует вылететь из высшего дивизиона страны.

Фёдор Смолов, арендованный испанцами у «Локомотива», забил гол «Барселоне» в матче 32-го тура чемпионата Испании. В нынешнем сезоне 30-летний форвард также забил мяч в ворота мадридского «Реала». В интервью NEWS.ru журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега ранее оценил шансы нападающего «Cельты» Смолова остаться в Испании. По его словам, россиянин — талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в «физике», в характере.