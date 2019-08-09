https://static.news.ru/photo/bb369416-bab3-11e9-8d39-fa163e074e61_660.jpg Михаил Лихачёв Фото: Andrey Fokin/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв заявил, что, пока он возглавляет национальную команду, в ней не будет легионеров.

Пока тренирую сборную, натурализованных игроков в ней не будет. Просто не понимаю, зачем это нужно в такой большой стране, как Россия, — приводит слова тренера « Советский спорт ».

Лихачёв добавил, что если бы Россия выигрывала чемпионаты мира легионерами, это во многом обесценило бы победы.

Сборная России по итогам Европейского отборочного турнира в Москве завоевала путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев ранее в интервью News.ru рассказал о формате отборочного раунда.