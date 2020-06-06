Главный тренер футбольного клуба «Парма» перенёс коронавирус

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Парма» Роберто Д'Аверса заявил, что переболел коронавирусом.

Д'Аверса отметил, что у него была небольшая температура в течение нескольких дней после матча со СПАЛом, который прошёл 8 марта.

Я не придал этому особого значения, поэтому не сдавал тест. В итоге заболевание коронавирусом подтвердилось только после результатов анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад, — цитирует Д'Аверсу Football Italia.

Ранее NEWS.ru писал, что ближайшие матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса. Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились, что игры начнутся с минуты молчания во всех чемпионатах, в том числе и в любительских лигах.