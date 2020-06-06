https://static.news.ru/photo/d0c0b1b6-a8bc-11ea-ae49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Insidefoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Ближайшие матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса.

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились, что игры начнутся с минуты молчания во всех чемпионатах, в том числе и в любительских лигах, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает Бундеслигу, которая 16 мая возобновила футбольный сезон, примером для подражания. Чемпионат Испании по футболу был приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19. Турнир возобновится 11 июня играми без зрителей.