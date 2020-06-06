Ближайшие матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса.
Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились, что игры начнутся с минуты молчания во всех чемпионатах, в том числе и в любительских лигах, сообщает пресс-служба Ла Лиги.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает Бундеслигу, которая 16 мая возобновила футбольный сезон, примером для подражания. Чемпионат Испании по футболу был приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19. Турнир возобновится 11 июня играми без зрителей.
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