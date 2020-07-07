Генеральным директором ФК «Спартак» назначен Газизов

https://static.news.ru/photo/1db20ec2-c157-11ea-9f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. На этом посту он сменил Томаса Цорна.

На этой неделе Газизов приступит к работе, — рассказал журналистам владелец футбольного клуба Леонид Федун.

Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.

Ранее Газизов отказался комментировать своё назначение.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Локомотив» разошлись миром в столичном дерби. Матч состоялся 8 июля 2020 года.