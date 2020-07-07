Генеральным директором ФК «Спартак» назначен Газизов

Новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. На этом посту он сменил Томаса Цорна.
На этой неделе Газизов приступит к работе, — рассказал журналистам владелец футбольного клуба Леонид Федун.
Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.
Ранее Газизов отказался комментировать своё назначение.
Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Локомотив» разошлись миром в столичном дерби. Матч состоялся 8 июля 2020 года.
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