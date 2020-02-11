https://static.news.ru/photo/16de3372-4d1d-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рейнгольд Фото: Скриншот/yandex.ru/efir/Sport24

Генеральный директор ФК «Спартак-Москва» Томас Цорн выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Рейнгольда. По его словам, ветеран футбола «вписал своё имя в историю золотых побед» клуба.

Цорн добавил, что «Спартак» поможет деньгами при организации похорон Рейнгольда. Кроме того, он объявил, что клуб попросит РПЛ разрешить выйти на ближайший матч с траурными повязками в память о ветеране, сообщает Telegram-канал Spartak Media.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Рейнгольд, выступавший за «Спартак» и «Шинник», умер в Москве. Ему было 77 лет. Рейнгольд родился в 1942 году в Москве. Начал футбольную карьеру в динамовской спортшколе, но в 15 лет перешёл в юношескую команду «Спартака». За главную команду «красно-белых» нападающий играл в 1960–1967 годах, забив 32 гола.