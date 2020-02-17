Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от первого забитого мяча российского нападающего Фёдора Смолова за испанскую «Сельту».
Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, — цитирует Кикнадзе Sport24.
Кикнадзе также рассказал, что после матча он обменялся с футболистом СМС-сообщениями.
Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».
Накануне «Сельта» сыграла с вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду, писал NEWS.ru.