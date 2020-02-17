https://static.news.ru/photo/7c47e9ac-5163-11ea-b467-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от первого забитого мяча российского нападающего Фёдора Смолова за испанскую «Сельту».

Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, — цитирует Кикнадзе Sport24.

Кикнадзе также рассказал, что после матча он обменялся с футболистом СМС-сообщениями.

Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».

Накануне «Сельта» сыграла с вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду, писал NEWS.ru.