https://static.news.ru/photo/98bef69e-c576-11e9-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Реми Кабелла Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что в футбольном клубе потрясены травмой французского полузащитника Реми Кабеллы, которую он получил в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4).

Мы потрясены травмой Реми Кабеллы. Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок, — сказал Хашиг, обращаясь к болельщикам через клубную пресс-службу.

Он добавил, что француз — самый амбициозный трансфер клуба и футболист, вокруг которого планировали строить игру в атаке.

Кроме того, он прокомментировал кадровую ситуацию в команде, заявив, что в связи с таким количеством травм клуб будет вынужден увеличивать количество молодых игроков, которых наигрывают в основном составе.

Хашиг добавил, что несмотря на проблемы в составе, «Краснодар» будет биться в каждой игре, так как клуб всегда проявлял к своим болельщикам уважение и заботу.

Как сообщалось, Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена, писал News.ru.