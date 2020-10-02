Газзаев сравнил РПЛ с «настоящим болотом»

https://static.news.ru/photo/8afe2af6-04a5-11eb-a72e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу и экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев нелестно отозвался о состоянии Российской премьер-лиги, сравнив её с «настоящим болотом».

Давайте признаем: сегодня Российская лига — это настоящее болото. Все это видят, но почему-то молчат, — заявил Газзаев.

Специалист считает, что за последние десять лет средний уровень футбола в России упал. Газзаев подчеркнул, что любая система должна давать результат, а если в РПЛ его нет, тогда настало время её менять.

Бывший тренер ЦСКА подчеркнул, что на клубном уровне у российских болельщиков нет поводов для гордости, в последнее время достойно выглядит только национальная команда, сообщает «Спорт-экспресс».

Как известно, если футболисты не дают результат, их меняют. Если тренер не даёт результат, его тоже меняют. В связи с этим я хочу задать один вопрос. Если руководители лиг не дают результат, почему их не меняют?! — возмутился специалист.

Он выразил недоумение тем, что руководителей лиги устраивают регулярные вылеты российских команд в еврокубках, которые приводят к недополучению денег.

Газзаев начал тренерскую карьеру в СССР в 1986 году. Он перестал тренировать в 2011-м, покинув пост во владикавказской «Алании».

NEWS.ru писал, что глава РФС Александр Дюков считает причиной неудач российских команд в еврокубках нехватку интенсивности игровых действий.