Газзаев: ЦСКА просто обязан выходить в плей-офф Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/987717c0-04a9-11eb-bf08-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу и экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев назвал «армейцев» фаворитом своей группы Лиги Европы УЕФА.

ЦСКА является явным фаворитом, тут даже двух мнений быть не может. Конечно, не умоляя достоинств «Динамо» и «Фейеноорда», тем не менее, я считаю, что ЦСКА просто обязан выходить в следующий этап розыгрыша Лиги Европы с первого места. Никаких недооценок и переоценок не должно быть, — сказал Газзаев NEWS.ru.

Cоперниками «красно-синих» стали «Динамо» Загреб (Хорватия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Вольфсбергер» (Австрия).

ЦСКА стал единственным клубом от России, принимающим участие в Лиге Европы. Ранее «Ростов» упустил возможность сыграть в европейском турнире, проиграв в матче третьего квалификационного раунда израильскому «Маккаби» из Хайфы — 1:2 (1:1). Кроме того, московское «Динамо» в борьбе за выход в основную стадию ЛЕ проиграло во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Локомотиву» (Тбилиси), писал NEWS.ru.