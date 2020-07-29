Газзаев призвал отказаться от государственного финансирования в футболе

https://static.news.ru/photo/98f1c70a-d19a-11ea-96af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что Российскую премьер-лигу следует расширить, а количество профессиональных футбольных клубов — сократить.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Газзаев рассказал , что на расширении РПЛ он настаивает уже около шести лет. Такая мера должна помочь российскому футболу выйти на передовые позиции в Европе. В то же время Газзаев отметил, что бюджеты некоторых российских регионов не справляются с финансированием местных клубов. В связи с этим общее количество команд необходимо сократить и в идеале вообще отказаться от государственного финансирования в этой сфере, добавил бывший тренер ЦСКА.

В идеале все клубы должны финансироваться только за счёт частных инвестиций или государственно-частного партнёрства, — подчеркнул Газзаев.

Также депутат обратил внимание на тему стоимости телевизионных прав на показ российского футбола. По его мнению, цена контракта РПЛ с телеканалами должна вырасти в 40 раз.

Мы должны сами себе признаться, что определённые вещи делаются неверно и многое пора менять. Ведь если бы наша спортивная система была правильной, у нас давно была бы самая богатая лига мира и наши клубы выиграли бы все возможные международные турниры, — заключил Газзаев.

Как ранее писал NEWS.ru, Газзаев исключил возможность возвращения к тренерской деятельности. Он заявил, что сейчас у него прекрасная работа и менять её он не собирается.