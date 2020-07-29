Газзаев призвал отказаться от государственного финансирования в футболе

Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что Российскую премьер-лигу следует расширить, а количество профессиональных футбольных клубов — сократить.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Газзаев
В идеале все клубы должны финансироваться только за счёт частных инвестиций или государственно-частного партнёрства, — подчеркнул Газзаев.
Также депутат обратил внимание на тему стоимости телевизионных прав на показ российского футбола. По его мнению, цена контракта РПЛ с телеканалами должна вырасти в 40 раз.
Мы должны сами себе признаться, что определённые вещи делаются неверно и многое пора менять. Ведь если бы наша спортивная система была правильной, у нас давно была бы самая богатая лига мира и наши клубы выиграли бы все возможные международные турниры, — заключил Газзаев.
Как ранее писал NEWS.ru, Газзаев исключил возможность возвращения к тренерской деятельности. Он заявил, что сейчас у него прекрасная работа и менять её он не собирается.
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