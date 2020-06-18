Газзаев не планирует возвращаться к тренерской деятельности

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Заслуженный тренер России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев ответил на вопрос, вернулся бы он к тренерской деятельности.

У меня прекрасная работа в Госдуме. Я не собираюсь менять свою профессию, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.

На выборах 2016 года прошёл в Государственную думу VII созыва, возглавив северокавказскую региональную группу партийного списка партии «Справедливая Россия», в которую был принят 26 июня 2016 года. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.

Ранее Газзаев рассказал, как правильно поступить футбольному клубу «Ростов», где у шести игроков накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Отвечая на вопрос NEWS.ru, он отметил, что нельзя засчитывать техническое поражение. Никто не застрахован от болезни. В первую очередь мы должны думать о здоровье людей. Надо перенести встречи.