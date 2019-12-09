https://static.news.ru/photo/3e309a06-19cd-11ea-9d69-fa163e074e61_660.jpg Владимир Габулов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Действующий президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал заявление учредителя футбольного клуба Владимира Гуриева, который заявил об обнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Абсурдно говорить о каких-то проблемах с отчётностью, если бухгалтер — представитель учредителей. Мы не то, что к отчётам, но и к финансам физического доступа не имели. Учредитель же мог в любое время дня и ночи получить и просмотреть отчётность, — цитирует Габулова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что в последнее время неоднократно предлагал лично встретиться с учредителями клуба, но единственное, что увидел в ответ, — информацию об отстранении в Интернете. Лично Габулову никто не предъявлял претензий в работе.

Ранее Владимир Гуриев завил, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в документации, в связи с чем с 9 декабря он приступит к работе в качестве президента «Алании», писал NEWS.ru.