Футбольный клуб «Краснодар» получил результаты тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/5fe6c20a-9d13-11ea-a8da-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Все тесты на коронавирусную инфекцию футболистов, тренеров и персонала «Краснодара» дали отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Исполком Российского футбольного союза решил возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России. Но перед началом подготовки к возобновлению сезона футболисты, тренеры и персонал «быков» сдали анализы на коронавирус.
Тесты дали отрицательный результат. В «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС заявление клуба.
Ранее случаи заражения COVID-19 были подтверждены у полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника «Рубина» Константина Плиева и защитника «Динамо» Романа Евгеньева.
Как писал NEWS.ru, чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Игры будут проходить без зрителей. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.