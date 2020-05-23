Футбол

Футбольный клуб «Краснодар» получил результаты тестов на коронавирус

19:04, 23 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все тесты на коронавирусную инфекцию футболистов, тренеров и персонала «Краснодара» дали отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Исполком Российского футбольного союза решил возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России. Но перед началом подготовки к возобновлению сезона футболисты, тренеры и персонал «быков» сдали анализы на коронавирус.

Тесты дали отрицательный результат. В «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС заявление клуба.

Ранее случаи заражения COVID-19 были подтверждены у полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника «Рубина» Константина Плиева и защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Как писал NEWS.ru, чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Игры будут проходить без зрителей. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.

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