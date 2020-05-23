Футбольный клуб «Краснодар» получил результаты тестов на коронавирус

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Футболисты московского «Спартака» после долгого перерыва вновь собрались на клубной базе, чтобы готовиться к возобновлению сезона. Спортсмены сдали тест на коронавирус, который оказался положительным у полузащитника Зелимхана Бакаева.

Об этом сообщается на сайте клуба. Бакаев переносит COVID-19 бессимптомно и в госпитализации не нуждается. Футболисту предстоит пройти дополнительное обследование. Бакаева допустят к тренировкам после двух отрицательных ПЦР-тестов. Тест также...