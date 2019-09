Спортсмены будут защищать цвета команды на правах аренды. Контракты рассчитаны до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2018/19 Хильемарк провёл за итальянский клуб 18 игр и забил один гол.