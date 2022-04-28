Футбольный агент Мино Райола опубликовал сообщение после «смерти»

Мино Райола / Фото LiveMedia/Reporter Torino/Global Look Press

Футбольный агент Мино Райола прокомментировал информацию о своей смерти, которую ранее опубликовали СМИ. Спортивный функционер в социальной сети признался, что взбешён подобным публикациями.

Кому интересно, моё нынешнее состояние здоровья таково: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Похоже, я способен воскрешаться, — написал Райола.

Ранее информацию о смерти Мино также опроверг репортёр BBC Sport Саймон Стоун. По его словам, агент находится в критическом состоянии.

О смерти Райолы сообщалось 28 апреля. Говорилось, что 54-летнй агент болен и ранее в этом году был в реанимации и переносил операцию на лёгких.

Клиентами Райолы являются многие известные футболисты, в частности Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холланд («Боруссия Дортмунд») и Златан Ибрагимович («Милан»).